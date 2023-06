Après Madagascar, de nouveaux candidats au label cacao fin

Gros producteurs de cacao standard, représentant à eux deux un peu plus d’un million de tonnes de cacao exporté par an, le Ghana et le Cameroun ont présenté pour la première fois leurs candidatures au panel d’experts sur le cacao fin, qui s’est réuni cette semaine à Antananarivo, la capitale malgache. Des experts de l’Organisation Internationale du Cacao qui ont reconnu la présence de cacao fin exportés pour ces deux pays sans pouvoir donner un pourcentage précis.

Une entrée timide dans ce segment d’excellence, traditionnellement réservé aux pays d’Amérique Latine et des Caraïbes, mais qui permet tout de même de placer l’Afrique et ces deux pays en particulier sur l’écran radar des acheteurs potentiels de cacao fin.

À l’issue de ce panel, Madagascar, gagne son pari de doubler ses quantités, avec une production de 17 000 tonnes de cacao et de maintenir sa qualité. Les experts lui ont renouvelé son quota de 100% de cacao fin. Des quotas qui devront encore être validés par le conseil de l’Organisation Internationale du Cacao début octobre. Le panel d’experts a par ailleurs émis un bémol lors de la présentation du dossier Madagascar sur de possibles cas de sous-facturation.