Arab Tunisian Bank met en œuvre la plateforme core banking Temenos

Arab Tunisian Bank, annonce aujourd’hui la mise en service de de sa plateforme bancaire modulable, Temenos. Dans cette phase initiale, l’ATB entame sa transformation du core banking pour ses activités banque de détail et banque d’entreprise. Une nouvelle étape qui lui permet de se libérer des contraintes du passé pour accélérer sa digitalisation et la mise sur le marché de ses nouveaux produits.

Grâce à la plateforme ouverte de Temenos, l’ATB se positionne sur le marché comme une banque centrée sur ses clients grâce à la technologie et à l’innovation. La banque s’appuie sur les capacités du core banking et du digital banking développées par Temenos, pour créer de nouvelles opportunités de croissance, augmenter l’efficacité de ses processus et offrir une expérience optimisée à ses clients. “Nous sommes ravis de mener à bien la migration de nos comptes clients de la banque de détail et de la banque d’entreprise vers la plateforme Temenos Core Banking. Ce go-live est une étape majeure dans la feuille de route stratégique de la banque visant à poursuivre notre transformation numérique” , a affirmé Ahmed Rjiba, DG de l’ATB.

La première phase du projet a été réalisée en collaboration avec Temenos et le partenaire intégrateur, Information Technology Solutions and Services (ITSS), en charge de la mise en œuvre. Cette première phase comprend à la fois Temenos Banking Capabilities for Accounts, Lending, Deposits and Financial Crime Mitigation, et la migration des comptes de particuliers et d’entreprises vers la plateforme Temenos.

Les autres opérations de la banque seront déployées dans des phases ultérieures grâce aux capacités bancaires front-to-back de la plateforme Temenos. Plus précisément, la deuxième étape de la mise en œuvre concernera Temenos Banking Capabilities, les services de banque digitale, les paiements et la gestion des risques d’entreprise.

Ainsi, l’ATB sera à même de faire évoluer rapidement et durablement son activité. En effet, la plateforme nouvelle Temenos facilitera la collaboration entre l’ATB et l’écosystème en vue de créer de nouveaux business modèles dans le futur proche. Ahmed Rjiba a déclaré » Temenos nous donne l’agilité dont nous avons besoin et assure l’avenir de notre infrastructure technologique afin de nous développer durablement et d’exploiter de nouvelles opportunités de croissance. Une plateforme bancaire moderne et agile est essentielle pour développer des produits et services et pour nous adapter aux attentes changeantes de nos clients et à l’évolution du marché. « .