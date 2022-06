Rjiba quitte l’ATB à l’amiable

Enfant prodige de l’ATB (Arab Tunisian Bank), Ahmed Rjiba avait marqué la BH Bank en la redressant. De retour à la banque du jordanien Abdel Hameed Shoman, il avait entrepris de redresser la filiale tunisienne de l’Arab Bank qui avait été déjà obligée, bien avant lui, d’augmenter ses provisions de risques. Les règles de la banques centrale à ce propos devenant chaque année plus strictes, la banque avait dû constituer 350 MDT de provisions et d’agios réservé pour les exercices 2019, 2020 et 2021, ce qui l’avait amené à encaisser un déficit de quelque 68,5 % MDT, qui devait signer le redémarrage sur de meilleures bases de la banque. L’ATB était déjà en train de redresser ses indicateurs, redevenus positifs au 31 mars 2022, tel que publié dans ses états financiers.

Les propriétaires jordaniens de l’ATB ne l’entendent cependant pas de cette oreille et semblent mal encaisser le coût du Cleaning. Et c’est ce qui explique l’arrangement à l’amiable trouvé par les deux parties, pour un départ d’Ahmed Rjiba qui devrait être officialisé à l’occasion de la prochaine réunion du conseil d’administration, le 25 juin courant. On ne sait pour l’instant pas où Rjiba atterrira, mais les administrateurs devraient nommer un intérimaire qui n’aura d’autre choix que de continuer le travail de Cleaning du DG parta