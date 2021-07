Ariana: Les décédés du Covid sans sépulture, les agents municipaux exigent d’être vaccinés

Le maire de Raoued, Adnane Bouassida a déclaré, samedi, que les 7 municipalités du gouvernorat de l’Ariana (Ariana, Mnihla, Ettadhamen, Sidi Thabet, Kalâat Landlos, la Soukra et Raoued) ont décidé à l’unanimité de ne plus procéder aux opérations d’enterrement des victimes du coronavirus tant que les agents municipaux n’ont pas bénéficié de vaccination anti-covid-19 et qu’ils n’ont pas été payés pour leurs heures supplémentaires.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Bouassida a indiqué que cette décision a été prise lors de la campagne de propreté périodique organisée, ce samedi, par les municipalités de la région à la Soukra.

« Pendant cette journée, les agents municipaux chargés de la propreté et ceux chargés des opérations d’enterrement ont décidé d’observer une grève tant qu’ils ne sont pas protégés contre le coronavirus dont le nombre de victimes ne cesse de croitre au cours de ces derniers jours (entre 08 et 09 décès par jour atteignant 18 décès en une journée récemment) », a-t-il déclaré.

Bouassida a signalé que plusieurs correspondances ont été adressées au ministère de la Santé pour mettre en application le décret gouvernemental, publié récemment, relatif aux catégories prioritaires concernées par la vaccination contre le coronavirus et qui a classé les agents municipaux dans cette liste, mais le ministère n’a pas encore réagi à ces envois.