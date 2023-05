Ariana: Mandat de dépôt contre une mère indigne

Mosaique FM a appris, lundi 8 mai, que le parquet du Tribunal de première instance de l’Ariana a émis un mandat de dépôt contre une mère indigne, âgée d’une vingtaine d’années, pour négligence et non assistance à un mineur.

En effet, un enfant avait été retrouvé attaché dans une maison de la banlieue de l’Ariana.

Le ministère de la Femme et de l’Enfance avait annoncé dans un communiqué, que le délégué de l’Enfance du gouvernorat de l’Ariana avait pris en charge un enfant de cinq ans retrouvé attaché à une poutre dans une maison dans le même gouvernorat.

