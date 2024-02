La Transtu s’engage à renforcer son parc de bus à Kalaât El Andalous et Sidi Thabet

La Société des Transports de Tunis (Transtu) a décidé de renforcer son parc par l’acquisition de nouveaux bus, à partir de début mars 2024, dans les délégations de Kalaât El Andalous et Sidi Thabet à l’Ariana.

Le député sur la circonscription Kalaât El Andalous et Sidi Thabet à l’Assemblée des représentants du Peuple, Fayçel Sghaier, a indiqué à l’Agence TAP que cette décision a été prise, lors d’une séance de travail consacrée aux problèmes de transport dans la région.

Il a ajouté que des programmes spécifiques seront mis en oeuvre, prochainement, en vue d’améliorer l’offre du transport et par la même, sensibliser les jeunes et passagers sur l’importance de préserver le parc de bus.

- Publicité-