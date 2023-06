ARP : Aucune trace du dossier du «royaume d’Atlantis»

Intervenant lundi 5 juin sur les ondes de Radio Shems FM, la députée Syrine Mrabet, chargée de l’information et de la communication à l’ARP, a indiqué que ni le bureau de l’ARP ni ses commissions n’ont reçu de dossier concernant ce qui est appelé le royaume d’Atlantis.

Elle a affirmé son soutien à la députée Sawsen Ben Mabrouk citée par des rumeurs comme ayant eu des rapports avec cette Organisation « occulte ». Syrine Mrabet a noté qu’il appartient à la justice d’examiner ce dossier si jamais il y a dossier. Alors, l’ARP pourra prendre une décision, a-t-elle ajouté signalant que de pareilles rumeurs diffamatoires ont ciblé plusieurs autres députés.

C’est le Parti destourien libre qui avait propagé l’information selon laquelle la députée Sawsen Ben Mabrouk, vice présidente de l’ARP, a été activiste dans ce royaume virtuel supranational connu dans l’Internet sous son nom anglais « Kingdom of New Atlantis » (WISEDOMLAND), royaume du nouveau Atlantis, terre de la sagesse, et ce en tant que chargée d’affaires au ministère des affaires sociales et du travail (Chargée d’affaires of ministry of social affairs and Labor).

Or, le site WEB de cette Organisation, où est présentée la liste des membres du gouvernement de ce royaume avec leurs titres et photos, signale jusqu’à ce lundi 5 juin, que le poste de chargée d’affaires du ministère des affaires sociales et du travail est occupé par une certaine Lamya Hamdi.