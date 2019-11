ARP : La deuxième législature inaugurée aujourd’hui

La nouvelle assemblée des représentants du peuple tiendra sa première plénière qui marquera l’inauguration de la deuxième législature 2019-2024 qui sera consacrée à la lecture de la liste définitive des nouveaux députés et la prestation du serment constitutionnel.

Selon Mosaïque fm, les travaux démarrent à 10h00 par une allocution du vice-président du parlement sortant Abdelfattah Mourou qui confiera ensuite la présidence de l’assemblée au député le plus âgé à savoir, Rached Ghannouchi. Ses adjoints seront choisis parmi les plus jeunes des élus à savoir Abdelhamid Marzouki 24 ans (Qalb Tounes) et Meriem Ben Belgacem 27 ans (Ennahdha).

Le président de la séance et ses adjoints prêteront le serment constitutionnel suivis du reste des membres de l’ARP.

Il sera procédé ensuite à l’élection des membres de la commission électorale chargée du décompte des voix et du contrôle de l’opération du vote. Elle se composera de 7 membres selon la représentation proportionnelle.

L’ordre du jour de la séance inaugurale comporte l’élection du président du parlement et des premier et deuxième vice-présidents à une majorité de 109 voix.