ARP- Sit-in du PDL : Incertitude sur le lieu de la Plénière !

Cultivant le don d’ubiquité en se trouvant dans deux endroits différents à la fois, les députés sit-inneurs du PDL, sous la houlette de la présidente de leur groupe parlementaire Abir Moussi, arrivent encore à empêcher la séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple de se tenir. Ils occupent en effet et le perchoir de l’hémicycle et celui de la Chambre des conseillers située à l’annexe du palais du Bardo, pour protester contre l’examen et la ratification du projet de loi relatif à la création du siège du fonds qatari du développement.

D’après Mosaïque fm, les responsables de l’ARP, les journalistes parlementaires et les techniciens de la Télévision tunisienne sont dans l’incertitude totale s’agissant de l’enceinte où se dérouleront les travaux.