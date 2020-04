Arrestation d’un charlatan qui prétendait guérir les patients du coronavirus

Les agents du poste de sécurité nationale de la région d’El Ksibaa relavant du secteur de sécurité de Sousse du Sud, ont réussi ce lundi 13 avril 2020 a arrêté un individu accusé d’escroquerie, a indiqué une source sécuritaire à Mosaïque FM.

En effet, les agents ont eu la puce à l’oreille depuis la diffusion d’un élément au programme «les quatre vérités» sur Al Hiwar Ettounsi, le 10 avril 2020 au sujet d’un charlatan qui fabrique un soit disant remède contre le coronavirus. Ce dernier vend cette potion selon ses dires contre de grosses sommes d’argent.

L’individu a été identifié et son lieu de résidence et d’activité était évidemment connu par les agents. Une descente a été effectuée chez lui à la région d’El Mandra à Zouaiet Sousse où il a été capturé. Le ministère public a ordonné la détention de cet individu pour escroquerie et pratique médicale illicite.