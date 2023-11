Arrestation d’un fonctionnaire révoqué pour trafic d’antiquités

Un fonctionnaire révoqué depuis 6 ans et son complice ont été arrêtés en flagrant délit de trafic d’antiquités par la police, dans le gouvernorat de Manouba, selon un communiqué de la direction générale de la sécurité publique, relayé dimanche 19 novembre par Radio IFM.

Lors de l’interpellation, le suspect principal a essayé de renverser un agent des forces de l’ordre par sa voiture dans laquelle en la fouillant, la police a trouvé trois pièces antiques, outre une carte professionnelle et un carnet de soins gratuits que le suspect principal avait pris soin de garder sur lui après sa révocation pour les utiliser. Il était en outre recherché pour escroquerie et usage de faux, et condamné à quatre ans de prison ferme..

La voiture, un taxi, était aussi objet de recherche de la part de la police de circulation pour infraction routière.