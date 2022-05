Arrivée de la célébre actrice tuniso-italienne Claudia Cardinale en Tunisie

Des représentants du ministère des Affaires Culturelles étaient à l’accueil de l’actrice tuniso-italienne, Claudia Cardinale arrivée, ce mercredi soir, à l’aéroport de Tunis-Carthage en provenance de Paris où elle réside depuis longtemps.

La célèbre actrice native de la Goulette dans la banlieue nord de Tunis est en visite en Tunisie du 25 au 30 mai, sur invitation de la municipalité de La Goulette et de l’association culturelle Piccola Sicilia.

Cet évènement est organisé en partenariat avec le ministère des Affaires culturelles, le Théâtre de l’Opéra de Tunis, la Cinémathèque tunisienne, le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, l’Institut culturel italien de Tunis et l’agence de communication Panorama et l’église Saint-Augustin-et-Saint-Fidèle de la Petite Sicile.

A travers ce genre d’évènements, les organisateurs veulent encourager les personnalités natives de Tunisie à revisiter le pays. La médiatisation de leur passage rentre dans le cadre d’une action promotionnelle pour la Destination Tunisie.

Durant son séjour à Tunis, une rue sera consacrée à la Goulette et le quartier ayant été le témoin des années de gloire et de jeunesse de Claudia Cardinale qui fête cette année ses 84 printemps.

En coopération avec Piccola Sicilia, le cinéaste italien Marcello Bivona, également natif de Tunis, réalisera un film sur l’évènement et sur la Goulette. Ce quartier de la banlieue nord de Tunis a toujours été un lieu de coexistence pacifique entre les communautés des trois religions monothéistes.

«Siciliens d’Afrique: Tunisie Terre Promise» de Marcello Bivona et Alfonso Campisi seront projetés au Théâtre de l’opéra de Tunis.

Claudia Cardinale, surnommée la plus belle Italienne de Tunisie, est l’une des célébrités mondiales originaires de la Tunisie dont le parcours artistique avait commencé il y a plus de six décennies. Sa beauté lui avait ouvert, en 1957, les portes de la gloire et des grands studios de tournage à Rome comme à Paris où elle réside depuis longtemps.

Il est à rappeler qu’un bel hommage avait été rendu dans les années 90 par le réalisateur Mahmoud Ben Mahmoud à cette icône du cinéma mondial. « Claudia Cardinale, la plus belle italienne de Tunis » est une interview de 26 mn réalisée avec son compagnon de route Mohamed Challouf qui conduisait l’entretien.

L’interview est réalisée en 1994 dans les locaux de l’Institut du Monde arabe soit près de sept ans après l’inauguration en 1987 de ce haut lieu de la Civilisation arabe niché sur la Seine au cœur de Paris.

Le réalisateur brosse le portrait de la belle adulée de Tunis et livre le parcours inédit de la diva qui se prononce en Italien et un peu en dialecte tunisien. Il fouille dans les souvenirs lointains de cette icône des années 60 issue d’une famille sicilienne qui s’était installée sur trois générations en Tunisie.