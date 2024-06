Arrivée des Aigles de Carthage à Johannesburg en prévision du match face à la Namibie dimanche

Après un long vol de près de 12 heures à bord d’un avion spécial, la sélection tunisienne de football est arrivée, jeudi soir, à Johannesburg, en prévision du match face à son homologue namibienne qui aura lieu dimanche (17H00) pour le compte de la quatrième journée des qualifications africaines à la Coupe du monde 2026 (Groupe H).

Les protégés de l’entraîneur Montasser Louhichi entameront, cet apès-midi, leur préparation pour le match contre la Namibie en effectuant une première séance d’entraînement.

La seconde et ultime séance d’entraînement se déroulera, samedi, sur le terrain de « Orlando Stadium ».

Lors de cette même journée, le Sao Tomé recevra dimanche, également, le Liberia à Oujda (Maroc) alors que la Guinée Equatoriale accueillera le Malawi, samedi à Malabo.

La Tunisie occupe seule la tête du classement du groupe H avec 9 points devant respectivement la Namibie (7 points), le Malawi (6 points), le Liberia (4 points), la Guinée Equatoriale et le Sao Tomé-Et-Principe (0 point chacun).

Le premier du groupe à l’issue des dix journées des qualifications se qualifiera directement pour la phase finale du Mondial 2026 prévu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

- Publicité-