Artisanat : Les professionnels du secteur lancent un SOS

La Fédération nationale des métiers, relevant de l’UTICA, a appelé, jeudi, le gouvernement à prendre les décisions adéquates dans les plus brefs délais, afin d’aider les professionnels à surmonter cette crise économique et assurer la pérennité de leurs activités.

Les membres de la Fédération ont proposé, lors de la réunion périodique de son bureau exécutif, de leur permettre de bénéficier de crédits, à des conditions préférentielles, et de facilités pour le paiement des impôts, rappelant que la plupart des professionnels et des artisans n’ont pas bénéficié d’avantages, au vu qu’ils sont soumis au régime forfaitaire.

Les participants à cette rencontre ont fait savoir qu’ils souffrent de grandes difficultés financières et qu’ils ne sont plus capables d’honorer leurs engagements (loyer, paiement du salaire des employés…).

Il convient de préciser que la réunion, tenue jeudi, a été réservée à l’évaluation des répercussions de la pandémie du Covid- 19 et du confinement général sur les professionnels exerçants dans les activités des métiers et de l’artisanat.