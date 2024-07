Assassinat de Haniyeh : Voici ce que pensent les analystes

Au cours des dernières heures, Al-Jazeera a interviewé plusieurs analystes qui ont donné leur point de vue sur l’assassinat de Haniyeh. En voici quelques points essentiels :

Abbas Aslani, chercheur principal au Centre d’études stratégiques du Moyen-Orient, basé à Téhéran, s’attend à une réponse sévère de la part de l’Iran. « Nous constatons que le Premier ministre Netanyahu fait tout ce qu’il peut pour prolonger la guerre et étendre le conflit. Au cours des neuf derniers mois, Israël s’est efforcé d’étendre et d’intensifier la guerre à une échelle régionale plus large. Son objectif est également d’impliquer les États-Unis dans ce conflit », a-t-il déclaré.

Selon Hassan Ayoub, professeur adjoint de sciences politiques à l’université An-Najah de Naplouse, cet assassinat portera un coup fatal aux pourparlers sur le cessez-le-feu à Gaza. Il devrait « saper des mois d’efforts diplomatiques pour négocier un accord de cessez-le-feu à Gaza », d’autant plus que le Qatar est l’hôte du bureau politique du Hamas et qu’il a accueilli Haniyeh lui-même, a-t-il déclaré.

L’analyste israélien Akiva Eldar estime que la volonté des États-Unis de permettre à des dirigeants israéliens tels que Netanyahou de mener une agression régionale est la principale question en jeu. « Tant que les États-Unis seront occupés par leurs élections et leurs problèmes intérieurs et qu’ils ne seront pas disposés à utiliser leur influence pour forcer Netanyahou à commencer par un cessez-le-feu à Gaza et un accord qui ramènera les captifs chez eux, Israël, le Liban et l’Iran devront enterrer davantage de personnes », a déclaré Eldar.

Rami Khouri, chercheur principal non résident au Centre arabe de Washington DC, a déclaré que l’un des objectifs d’Israël à Gaza était de « détruire le Hamas en tant que mouvement ». Mais comme cela s’est avéré très difficile, « ils se disent plutôt qu’il faut tuer tous les dirigeants », a déclaré Khouri, ajoutant que l’assassinat de Haniyeh en Iran « pourrait faire partie de ce processus ». L’assassinat de dirigeants de groupes tels que le Hamas et le Hezbollah est depuis longtemps une stratégie israélienne, a poursuivi Khouri, mais il a fait remarquer que cette stratégie n’a pas été couronnée de succès, car les assassinats passés ont eu pour effet d’accroître le soutien de l’opinion publique à ces mouvements.

