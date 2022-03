Assurances: 2 exposées à des EP déficitaires et endettées

Nul doute que la bourse a à tout le moins ce privilège d’ouvrir une fenêtre sur l’état de santé de certains secteurs, d’habitude, à travers la situation financière des entreprises cotées, peu enclines à la transparence. Le dernier « Stock-Picks » de Tunisie-Valeurs (T.V), nous en donne la possibilité.

- Publicité-

C’est ainsi que « la Star continue de se positionner en leader du marché de l’assurance, en termes de primes émises », estime l’intermédiaire boursier, mais avec une PdM de 15,4 % en 2019 dans un marché de 22 opérateurs pour un chiffre d’affaires de 918,5 MDT et un taux d’intégration de pas plus que 2,3 % du Pib.

L’entreprise est certes bénéficiaire, et le sera encore selon les chiffres de son Business-plan dévoilé par T.V. Mais avec une évolution en dents de scie de ce bénéfice. Cela lui permet tout de même de devenir un grand placeur d’argent (838,9 MDT en 2018, et 913,4 MDT en 2020).

En face, la Maghrebia, dite par le même intermédiaire boursier, « un acteur de référence en matière d’assurance en Tunisie, s’adjugeant la troisième position en termes de primes émises, avec une part de marché de 9,7% en 2019 ». L’entreprise du groupe Essassi semble cependant plus performante que sa concurrente, puisqu’elle fait plus de bénéfices (Pour 2021 un RN prévu de 23,1 MDT, contre 15,2 MDT chez la Star).

– Une Star aux pieds d’argile

En 2021, l’entreprise publique du groupe français Groupama, a continué d’afficher des primes en légère progression en raison des efforts d’assainissement du portefeuille automobile engagés depuis l’année dernière. Les indemnisations de l’assureur ont remarquablement augmenté, marquant un retour à la normale de la sinistralité comparée à la même période de 2020 et qui a connu, pour rappel, un confinement général de 6 semaines en avril et mai.

Toutefois, toujours selon T.V, « en 2022, la compagnie d’assurances devrait pâtir du contexte de taux baissier au vu de sa forte exposition aux produits de taux ». Et l’intermédiaire boursier de nuancer ensuite cette prédiction quelque peu négative, en estimant que l’assureur franco-public « garde toute son attractivité (un P/B de 0,7x contre une moyenne de 1,3x du secteur de l’assurance coté) ». L’Etat est en effet actionnaire majoritaire avec 38,6 %, mais « le groupe français Groupama devient de plus en plus impliqué dans le processus de prise de décision », fait encore remarquer T.V.

Dans la rubrique « faiblesses et Menaces », Tunisie Valeurs met l’accent sur le « portefeuille assurance exposé aux entreprises publiques », notons-le de notre part, presque toutes déficitaires et endettées. Mais aussi « un modeste ratio de distribution de dividende (Pay-out de 40%) et rendement en dividende (dividend yield 2021e de 3,4%) comparé à ses pairs, et un modeste ROE (Ratio de rentabilité des capitaux propres) de 4,8% en 2020 », comme le fait noter pour sa part l’intermédiaire boursier.

« En attendant le vrai changement », comme titrait T.V sa note de recherche sur l’assurance Star, l’intermédiaire boursier met en exergue « la forte exposition à la branche automobile [qui)] obère la rentabilité technique en raison du renchérissement des pièces de rechange », et ajoute que « le contexte de taux baissier pourrait altérer la profitabilité de l’assureur fortement exposé aux produits des taux »

– Maghrebia, plus bénéficiaire que sa concurrente, mais tout aussi exposée

Introduite en bourse fin 2020, via une cession de titres portant sur 30% de son capital, « Assurances Maghrebia a relevé, jusque-là, le défi de respecter son Business Plan ambitieux qui alliait consolidation de la croissance et amélioration de la rentabilité, et ce en dépit du contexte économique encore précaire ». C’est en tout cas, l’opinion de T.V.

L’assureur du groupe Essassi, à travers l’UFH qui détient 56,9 % du capital, s’adjuge la 3ème position en termes de primes émises, avec une part de marché de 9,7% en 2019. « La société affiche aujourd’hui de bons fondamentaux, tels qu’une répartition équilibrée des primes émises, un ratio combiné bien maîtrisé, un taux de couverture des provisions par les placements et une marge de solvabilité dépassant les normes réglementaires requises. Elle bénéficie de capitaux propres excédentaires lui permettant de développer ses activités ».

Un acteur de référence donc, en matière d’assurance en Tunisie, que T.V couvre d’éloges, tels que pionnier, acteur de référence en matière d’assurance vie sur le marché tunisien, et premier assureur en Tunisie en assurance incendie. A ce propos, T.V met l’accent chez Maghrebia sur « un taux de couverture des provisions techniques par les placements dépassant le seuil réglementaire minimal de 100 % et s’établissant à 106 % en 2020, ce qui représente un signe de sécurité pour les assurés ». Mais aussi « une structure de primes émises équilibrée. Un ratio de solvabilité supérieur au minimum réglementaire (3x). Un bon ROE de 14,7% en 2020 ».

Après avoir pointé son « portefeuille assurance exposé aux entreprises publiques » comme pour son concurrent, même s’il la nuance par le terme « saine » qu’il accole au mot « assurance » pour la Maghrebia, l’intermédiaire boursier pointe la menace d’une « baisse du pouvoir d’achat du Tunisien et l’instabilité politique et économique qui peut éroder le rythme de la collecte des primes des assureurs ». Un marché de plus en plus concurrentiel (innovation continue dans les produits et services). Le contexte de taux baissiers obère la rentabilité des placements des assureurs.

Notons, pour expliquer ce mauvais facteur de l’exposition à la dette des EP, qu’en 2020 déjà, l’endettement des entreprises publiques (EP) auprès de l’Etat a atteint plus de 6,520 Milliards DT. Soit une hausse de 496,4 MDT par rapport à 2019. Cette hausse s’explique par la hausse de 71 % de l’endettement de la CNRPS, la Transtu et Tunisair envers l’Etat.