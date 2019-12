Attentat de Sousse : Le dossier d’indemnisation refait surface au prétoire

C’est une nouvelle bataille judiciaire qui est lancée par les dizaines de Britanniques ayant perdu des êtres chers ou ont été blessés lors de l’attentat terroriste de Sousse perpétré voici plus de quatre ans. Un procès intenté contre le voyagiste TUI pour des griefs se rapportant à la sécurité des hôtels et les informations communiquées aux touristes avant et pendant les faits.

Le cabinet d’avocats Irwin Mitchell représente les familles de 22 personnes qui ont perdu la vie lors de l’attentat ainsi que plus de 50 autres blessées, que ce soit par balle ou par des éclats provenant d’explosions. D’autres ont subi des blessures telles que des tendons déchirés et des blessures aux jambes et aux pieds en fuyant l’agresseur, précise le quotidien « Denton Daily » qui cite le témoignage d’un Gallois de 33 ans ayant reçu plusieurs balles nécessitant de multiples opérations chirurgicales à la jambe.

« Nous n’oublierons jamais ce qui s’est passé et j’ai de la chance d’être en vie, mais j’espère qu’en intentant une action en justice, toutes les personnes impliquées pourront obtenir l’aide et le soutien dont nous avons besoin pour nous aider autant que possible à récupérer », a-t-il dit.

Des sites « peu sécurisés »

L’affaire est focalisée sur la sécurité à l’hôtel où a eu lieu l’attentat, sur ce que l’on savait sur les attaques terroristes précédentes en Tunisie et sur les informations incomplètes fournies aux clients tant au moment de la réservation que lorsque la situation a pu changer concernant les conseils de voyage.

Nombre des familles touchées ignoraient que le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth (FCO) leur avait indiqué qu’il existait une ” menace élevée de terrorisme ” en Tunisie. Ni la brochure écrite de TUI pour 2015 ni son site Web pour 2015 ne les ont informés du contenu des conseils aux voyageurs du FCO avant de réserver leurs vacances.

Une enquête de sept semaines menée l’année dernière sur la mort de 30 Britanniques ayant péri dans l’attaque a révélé que les agents de sécurité employés à l’hôtel étaient mal formés, inefficaces et incapables de communiquer entre eux, affirme la même source. De même, selon elle, la couverture de vidéosurveillance était limitée, beaucoup plus faible que dans les hôtels voisins et un certain nombre d’autres mesures de sécurité étaient inadéquates, y compris les portes et les clôtures de périmètre, alors qu’aucun protocole n’était en place pour être suivi en cas d’attaque terroriste.

Des clients mal informés

Kylie Hutchison, avocate spécialisée dans les préjudices corporels internationaux chez Irwin Mitchell représentant les familles touchées, a déclaré : ” Au nom de nos clients qui ont perdu des membres de leur famille et de ceux qui ont été blessés dans ce terrible attentat, nous avons maintenant notifié des procédures civiles officielles à TUI pour demander des dommages et intérêts. Les dommages-intérêts réclamés contribueront à les indemniser pour leurs souffrances et leurs pertes financières et à aider les survivants à assumer les coûts des traitements et soins spécialisés qui les aideront à se rétablir.

« Le niveau de la menace terroriste en Tunisie s’aggravait depuis un certain temps avant juin 2015. Il s’agissait notamment d’une tentative ratée d’attentat-suicide à la bombe à l’extérieur d’un hôtel de plage à Sousse en octobre 2013 et d’un attentat au musée du Bardo à Tunis en mars 2015, au cours duquel 22 personnes ont été tuées ».

« Malgré cela, TUI, le tour-opérateur qui a organisé les vacances et qui était responsable de la sécurité de nos clients, n’a pas vérifié l’adéquation de la sécurité à l’hôtel ni pris les précautions nécessaires pour protéger nos clients d’une attaque. Il n’a pas non plus informé nos clients du niveau de menace terroriste qui, selon de nombreux vacanciers, aurait changé d’avis sur les vacances en Tunisie à l’époque », a plaidé l’avocate du cabinet Irwin Mitchell.