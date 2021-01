ATTT : Prolongation des délais de la visite technique

L’Agence nationale du Transport Terrestre (ATTT) a décidé de prolonger les délais de la visite technique, et ce en raison des éventuels retards au niveau de la prise de rendez-vous causés par la période de confinement, rapporte Mosaique fm.

Ainsi, même si la validité de l’attestation de la visite technique d’une voiture donnée a expiré, elle reste valable tant que l’automobiliste aura pris un rendez-vous en ligne – en présentant la pièce justificative qu’il est possible d’imprimer sur Internet -.

Cette décision concerne, selon l’ATTT, les attestations valables du 3 août 2020 au 21 mars 2021. Pour prendre un rendez-vous et obtenir plus de précisions, il suffit de se rendre sur le site de l’ATTT : www.att.com.tn.