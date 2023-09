Aucun puits de pétrole n’a été foré depuis 2021 en Tunisie

L’expert international en énergie, et ancien directeur général de l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie, Ezzedine Khalfallah, a confirmé que le ministère de l’Énergie a publié une étude sur la politique énergétique en Tunisie jusqu’en 2035.

Il a ajouté, lors d’une déclaration sur les ondes d’Express Fm, que l’Ordre des ingénieurs a accompli un travail remarquable basé sur les axes les plus importants de la stratégie énergétique en Tunisie, ainsi que sur ceux liés aux défis du secteur, et les solutions possibles pour les relever.

Ila souligné la nécessité de mobiliser les capacités requises et de mettre en œuvre les termes de la stratégie qui a été développée par le ministère, affirmant que la mise en œuvre nécessite une volonté politique, un suivi et un soutien financier et humain.

Par ailleurs, selon ses dires, le déclin de la production de pétrole et de gaz en Tunisie est naturel étant donné que les champs pétroliers en Tunisie sont obsolètes, tels que le champ de Borma et le champ de Sidi Kilani, et aussi en raison de l’absence de nouvelles découvertes.

Il a rappelé la baisse du nombre des permis les nouvelles explorations pétrolières de 50 en 2010 à 17 en 2022, affirmant que la Tunisie n’avait foré aucun puits de pétrole en 2022.

Il a affirmé la nécessité de réactiver l’exploration et la production pour attirer les entreprises étrangères, considérant que de nouvelles découvertes de pétrole amèneraient les investisseurs et contribueraient à la stabilité politique et économique.