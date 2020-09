Aucune entreprise japonaise ne projette de quitter la Tunisie

Aucune entreprise japonaise n’a l’intention de quitter la Tunisie en dépit des difficultés, a indiqué le président de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise (CCITJ), Hédi Ben Abbès.

« Actuellement nous comptons 18 entreprises japonaises installées en Tunisie », a précisé Ben Abbès, rappelant que le rôle de la chambre est d’inciter encore plus les Japonais à s’implanter en Tunisie, en leur demandant de s’appuyer sur les structures et les ressources humaines tunisiennes », a-t-il précisé dans un entretien téléphonique accordé à TAP à l’occasion de la tenue récemment des travaux de l’Assemblée générale de la CCITJ.

Et d’ajouter, dans ce contexte, que l’Agence japonaise chargée de la promotion du commerce extérieur, la « Japan External Trade Organization (JETRO) », dont la mission est le soutien des entreprises japonaises ainsi que les exportations du pays, envisage d’organiser une rencontre en Tunisie, au mois de décembre 2020, entre les entreprises japonaises et tunisiennes pour examiner les perspectives d’investissement bilatéral.