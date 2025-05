Augmentation soudaine des arrivées de migrants en Italie . La Tunisie pointée du doigt !

Le gouvernement italien s’est retrouvé dans l’obligation d’expliquer la hausse soudaine des arrivées de migrants par la mer, qui semble remettre en cause les affirmations antérieures selon lesquelles le contrôle de l’immigration était une réussite.

Alors que le ministre de l’intérieur, Matteo Piantedosi, se targuait il y a quelques semaines d’une forte baisse des débarquements, le mois d’avril s’est achevé sur 6 400 nouvelles arrivées de migrants par la mer, soit une augmentation de 35 % par rapport au mois d’avril 2024, où le total s’élevait à 4 721, selon les chiffres du ministère de l’intérieur du 2 mai.

Ce pic inattendu a effectivement annulé la baisse apparente observée au cours du premier trimestre de l’année, explique le site brusselssignal.

Au cours de la seule dernière semaine d’avril, plus de 1 800 personnes ont atteint les côtes italiennes, ce qui a fait pencher la balance pour l’ensemble de l’année.

Le nombre total d’arrivées de janvier à avril s’élève désormais à 15 543, soit un peu moins que les 16 000 arrivées enregistrées au cours de la même période l’année dernière.

Deux semaines avant la publication des nouveaux chiffres, le gouvernement avait annoncé une réduction de 30 %, qu’il attribuait à de nouveaux accords internationaux et au renforcement de l’application de la législation aux frontières.

Le 10 avril, Piantedosi a tenu une conférence de presse pour présenter ce qu’il a décrit comme l’efficacité des efforts diplomatiques, en particulier avec les pays d’Afrique du Nord.

Il s’est félicité d’une baisse de 30 % d’une année sur l’autre et a évoqué une baisse de 60 % en 2023 comme preuve que les accords bilatéraux et multilatéraux portaient leurs fruits.

« Triomphalisme prématuré » !

Les partis d’opposition ont accusé le gouvernement de triomphalisme prématuré et d’incapacité à présenter un plan structurel à long terme.

Les critiques de la gauche, en particulier, ont souligné les limites du recours à des accords avec des pays tiers, dont beaucoup ont été condamnés par des groupes de défense des droits pour des abus humanitaires et des défaillances systémiques, comme l’a récemment rapporté le journal italien Ultima Voce.

La hausse du mois d’avril s’explique par un nouveau flux de départs en provenance d’Afrique du Nord, notamment de Tunisie et de Libye.

Malgré le soutien financier et politique de l’Union européenne et de l’Italie pour renforcer la surveillance des côtes et la gestion des migrants en Tunisie, ce pays d’Afrique du Nord est resté l’un des principaux points de départ.

Les observateurs ont déclaré que les améliorations promises ne s’étaient pas encore concrétisées et que les garanties humanitaires restaient insuffisantes.

La Libye est restée un élément majeur de la route de la Méditerranée centrale, échappant largement au contrôle effectif des États.

Les réseaux de contrebande ont prospéré dans le vide politique actuel du pays, tandis que les migrants – principalement originaires d’Afrique subsaharienne – ont payé des milliers d’euros pour transiter, souvent dans des conditions horribles, dans l’espoir d’atteindre le sol européen malgré les dangers connus de leur voyage.

Selon les experts, le ralentissement observé au début de l’année 2025 était probablement dû à une météo hivernale défavorable et à une accalmie temporaire des départs plutôt qu’à un changement durable.

Un rebondissement « politiquement délicat »

Pour le gouvernement italien, le brusque rebondissement d’avril s’est avéré politiquement délicat.

Au niveau de l’UE, le pacte sur les migrations et l’asile récemment approuvé visait à introduire des règles plus strictes en matière de partage des charges, mais sa mise en œuvre prendra du temps.

Pour l’instant, l’Italie reste exposée de manière disproportionnée à la première ligne de la route migratoire méditerranéenne.

Les Bangladais constituent toujours le groupe le plus important, avec près de 5 800 arrivées. Le changement le plus important est venu de l’Érythrée : 1 748 Érythréens ont débarqué à la fin du mois d’avril, soit plus du triple du chiffre enregistré un mois plus tôt.

Le Pakistan, l’Égypte, la Syrie, l’Éthiopie, le Soudan, la Somalie, la Tunisie et le Mali suivent dans le classement des pays d’origine.

Pour illustrer ce phénomène, en l’espace de 24 heures seulement, plus de 770 migrants ont débarqué sur l’île italienne de Lampedusa à l’occasion de la fête du travail, le 1er mai, marquant ainsi un nouveau pic dans les arrivées.

L’installation principale de l’Italie sur l’île est à nouveau proche de sa capacité, accueillant maintenant près de 900 migrants après que 299 autres ont été transférés sur le continent par ferry.