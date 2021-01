Autoroute Tunis/Sfax: Changement de la circulation

La circulation au niveau de l’échangeur Borjine de l’autoroute Tunis/Sfax changera à partir de jeudi 21 janvier 2021, de manière à permettre la poursuite des travaux en cours, selon un communiqué de la Société Tunisie autoroutes publié mardi, sur la page Facebook, du ministère de l’Equipement, de l’habitat et de l’infrastructure.

Ainsi, les véhicules venant de Monastir /Jammel /Borjine et allant vers Tunis, peuvent accéder à l’autoroute par l’échangeur de la ville de Msaken.

Quant aux véhicules venant de Sfax et allant vers Monastir /Jammel / Borjine, ils peuvent prendre la sortie de l’échangeur de Karkar (avant l’échangeur de Borjine)

Rien ne changera pour les véhicules venant de Tunis et se dirigeant vers Monastir /Jammel /Borjine, ils peuvent poursuivre normalement, leur route et sortir par l’échangeur de Borjine. Idem pour les véhicules venant de Monastir/ Jammel//Borjine et se dirigeant vers Sfax et Gabes, aucun changement n’est à signaler.

