Avec huit participations, Youssef Msakni et André Ayew entrent dans l’histoire de la compétition

Avec huit participations en Coupe d’Afrique des Nations, les internationaux tunisien et ghanéen respectivement, Youssef Msakni et André Ayew, égalent le record détenu par le Camerounais Rigobert Song et l’Egyptien Ahmed Hassan.

Ils ne sont plus seulement deux à détenir le record du nombre de participations en Coupe d’Afrique des Nations. L’exploit détenu depuis 2010 par l’ex-international camerounais Rigobert Song et l’égyptien Ahmed Hassan est désormais égalé par le Ghanéen André Ayew (34 ans) et le Tunisien Youssef Msakni (33 ans), présents cette année en Côte d’Ivoire.

Msakni arbore les couleurs de la sélection tunisienne depuis 2009.

Depuis 2010, le milieu offensif d’Al Arabi SC au Qatar a pris part à toutes les éditions de la CAN avec les Aigles de Carthage.

En disputant le match face à la Namibie mardi soir, comptant pour la première journée dans le groupe E, il a porté son compteur à 100 sélections, pour 23 buts.

Ayew, lui, avait connu sa première CAN en 2008, au cours d’une édition tenue dans son pays alors qu’il était tout juste âgé de 18 ans. Depuis lors, il n’a manqué que l’édition de 2013, suite à une exclusion de son sélectionneur James Kwesi Appiah, pour avoir retrouvé l’équipe après la date limite fixée pour le début du stage.

Un retard causé par une blessure. Le joueur du Havre compte 118 sélections avec le Ghana dont 35 en Coupe d’Afrique et 24 buts. Rigobert Song et Ahmed Hassan ont tous les deux disputé huit Coupes d’Afrique des Nations entre 1996 et 2010. Le Camerounais a remporté deux éditions, celles de 2000 et 2002 tandis que le Pharaon s’est offert trois trophées (2006, 2008 et 2010).

Msakni et Ayew par contre, malgré cette longue expérience dans la compétition n’ont toujours pas encore goûté aux délices d’un sacre continental.

La meilleure performance du tunisien reste la quatrième place obtenue e 2019 en Egypte.

Le Ghanéen est souvent passé si près, lui qui a disputé et perdu deux finales en 2010 face à l’Egypte et en 2015 contre la Côte d’Ivoire.