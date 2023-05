B2B Kamioun vise à devenir la première plateforme pour le commerce de proximité

La startup tunisienne de commerce électronique B2B Kamioun vise à devenir la principale plateforme mobile pour les magasins de quartier, en les aidant à simplifier les processus de réapprovisionnement comme un tremplin vers d’autres aspects de la numérisation de l’entreprise.

Kamioun, dans sa forme actuelle, a été créée à partir d’une idée précédente lors du premier lockdown COVID-19 en 2020. Il s’agit essentiellement d’un grossiste numérique qui gagne de l’argent en vendant des marchandises avec une marge en plus du prix d’achat.

« Nous gérons l’ensemble du cycle de vie des commandes, mais nous ne possédons pas les véhicules et nous utilisons un partenaire d’entreposage pour le stockage et le traitement des commandes », a déclaré Fares Belghith, fondateur et PDG de la startup, au site Disrupt Africa.

« Nous travaillons également sur d’autres secteurs verticaux tels qu’un outil de point de vente pour les magasins de quartier afin de les aider à gérer leurs stocks et leurs ventes, ainsi que sur des solutions de paiement.

Belghith a déclaré que Kamioun pensait que les petits commerces faisaient partie intégrante du tissu social en Tunisie et dans de nombreux autres pays d’Afrique.

« Nous pensons qu’ils doivent rester, et nous devons les aider à prospérer et à s’épanouir dans cette nouvelle économie », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi nous nous engageons à les aider à être à nouveau au centre de leurs communautés, grâce à des outils tels que notre plateforme qui garantit leur longévité. Notre vision consiste à rendre la vente au détail plus facile et plus pratique en Afrique ».

En Tunisie, Kamioun est en concurrence avec un ensemble complexe de grossistes, de sociétés de distribution et de vendeurs ambulants, qui opèrent pour la plupart hors ligne et organisent des visites par zone par le biais de camionnettes de transport de fonds pour tenter de vendre leurs produits.

« Il s’agit d’un marché de vendeurs où les fournisseurs écoulent leurs stocks dans les magasins de quartier. Dans de rares cas, des agents à vélo se déplacent et effectuent des préventes, mais ce modèle n’est pas encore très répandu », a déclaré Belghith.

« Nous faisons l’inverse. Les magasins de quartier commandent à la demande et nous livrons en fonction de leurs besoins ».

Kamioun a levé environ 600 000 dollars auprès de sociétés de capital-risque et de business angels, et environ 100 000 dollars de subventions, ce qui lui a permis d’établir une base de clientèle initiale de taille raisonnable. Elle compte des centaines de clients actifs mensuels, qui augmentent de 10 % par mois. Elle espère se lancer bientôt en Algérie, ainsi que sur d’autres marchés, mais cela dépendra du financement.

« Nous levons activement des fonds, mais cet espace est actuellement considéré avec scepticisme, car les grands acteurs ont eu du mal à faire fonctionner leur économie d’unité. C’est aussi la raison pour laquelle nous avons d’excellentes conversations sur la levée de fonds en cours, car notre frugalité et nos excellentes économies unitaires deviennent soudainement attrayantes », a assuré Belghith.