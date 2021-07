Bac 2021: Résultat de la session de rattrapage

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé aujourd’hui, vendredi 16 juillet 2021, les résultats de la session de contrôle de l’examen du baccalauréat.

Le taux global de réussite à cette session de rattrapage est de l’ordre de 45,57 %. En effet, ce taux de réussite ne diffère pas trop entre établissements publics et privés, où on enregistre respectivement 46,32 % et 46,27 %. Quant à la part des candidats individuels, elle est de 34,09 %.

La même source a également révélé que le taux de réussite général à l’examen de baccalauréat pour l’année scolaire 2020-2021 est de 57,52%. En fait, le nombre d’élèves ayant réussi a atteint 78 396 élèves sur un total de 145 168 candidats.