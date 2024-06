Bac : Le taux de réussite général à la session principale est de 42,20%

Le taux de réussite général à la session principale du baccalauréat 2024 est de 42,20 % contre 36,39% en 2023, a annoncé mardi la ministre de l’éducation, Saloua Abassi.

Lors d’une conférence de presse tenue à Tunis, la ministre a signalé que le taux de réussite a enregistré une hausse dans les sections des mathématiques, sport, lettres, économie et gestion et sciences techniques.

En revanche, ces taux ont enregistré une baisse dans les sections des sciences expérimentales et des sciences de l’informatique.

