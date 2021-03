BAD: 4 dossiers de mise à niveau d’entreprises approuvés, pour des investissements de 50 MDT

« La Banque africaine de développement accorde une attention particulière aux pays membres du G5 Sahel confrontés à des défis sécuritaire, sanitaire et climatique. En contribuant au développement du secteur privé, le PAREJ favorisera également l’intégration régionale et l’amélioration des conditions de vie des populations du Sahel », a déclaré Martha Phiri, directrice du Département du capital humain, de la jeunesse et du développement des compétences à la Banque africaine de développement.

Le projet offrira une formation à 500 jeunes entrepreneurs sur 17 modules liés à la gestion des entreprises en période de crise, à l’utilisation du numérique pour l’entreprenariat, à l’intelligence économique et à l’accès aux marchés et aux financements. Une compétition de plans de relance permettra de soutenir financièrement 25 jeunes entrepreneurs. Un séminaire régional de réseautage sera également organisé pour permettre un partage d’expérience entre 50 jeunes entrepreneurs des pays du G5 Sahel. Pour la durabilité des résultats, l’ensemble des jeunes bénéficiaires du projet recevront un coaching sur une période de six mois.

Les ressources du PAREJ proviendront du Fonds fiduciaire multidonateurs pour l’entreprenariat et l’innovation des jeunes (MDTF YEI) créé par la Banque africaine de développement en 2018 pour soutenir la mise en œuvre de sa Stratégie pour l’emploi des jeunes en Afrique (2016-2025), dont l’objectif est de créer 25 millions d’emplois et de renforcer les compétences de 50 millions de jeunes sur le continent. Le MDTF YEI vise la promotion de l’entrepreneuriat à travers le renforcement des services d’appui aux entreprises pour les start‑ups et les MPME dirigées par des jeunes, ainsi que la promotion d’un environnement des affaires favorable au développement de ces entreprises.