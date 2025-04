BAD-Office des Céréales : Une mission de supervision de trois projets

Une mission de supervision de la Banque Africaine de Développement (BAD) se déroule du 7 au 18 avril 2025, à Tunis, avec l’unité de coordination du projet hébergée au sein de l’Office des Céréales, et ce, dans le cadre du suivi de trois projets.

Il s’agit du projet d’appui d’urgence à la sécurité alimentaire( PAUSAT), du projet d’appui technique à la digitalisation et à l’innovation de la filière céréalière( PATDIFIC ) et du Projet d’Appui Au Développement Inclusif et Durable de la Filière Céréalière (PADIDFIC).

Cette mission vise à évaluer l’état d’avancement des activités et à renforcer la coordination entre les parties prenantes, a fait savoir l’Office des Céréales.

Elle œuvre, également, à identifier les contraintes rencontrées et à proposer des ajustements pour une agriculture plus résiliente, inclusive et durable.

Les objectifs de la mission incluent, ainsi, le suivi de la mise en œuvre des activités, le renforcement de la concertation entre acteurs, l’observation des résultats sur le terrain, ainsi que l’analyse des effets sociaux (emploi rural, inclusion des femmes et des jeunes) et environnementaux (gestion durable des ressources).

Des réunions techniques et des visites de terrain sont organisées avec les membres de la BAD, les représentants des parties prenantes et les bénéficiaires. Ces échanges permettent de mesurer l’impact des projets sur les performances des petits exploitants, tout en tenant compte des dimensions économiques, sociales et environnementales.