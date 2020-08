Baisse de 16% de la demande nationale de produits pétroliers et de 6% de celle du gaz naturel

La demande nationale de produits pétroliers, a enregistré une baisse de 16% entre le premier semestre de 2019 et le premier semestre de 2020, pour se situer à 1858 ktep (Mille tonne équivalent pétrole), selon le rapport mensuel de la Conjoncture énergétique pour fin juin 2020, publié par l’Observatoire national de l’Energie et des mines.

Cette baisse est due principalement aux mesures prises par le gouvernement notamment le confinement total à partir du 22 mars 2020 pour limiter la propagation de la pandémie du COVID-19.

La consommation de carburants routiers a diminué, à fin juin 2020, de 12% par rapport à fin juin 2019. Elle représente 63% de la consommation totale des produits pétroliers. Celle de gasoil total a baissé de 13% par rapport au niveau de l’année dernière et celle des essences de 12%.

La consommation de GPL s’est repliée de 3% entre fin juin 2019 et fin juin 2020. Celle du coke de pétrole a chuté de 27% (données partiellement estimées). Ce produit est exclusivement utilisé par les cimenteries qui ont arrêté leurs activités depuis le début de confinement. Une reprise de l’activité a été observé à partir de la dernière semaine du mois d’avril 2020.

D’autre part, la consommation de jet aviation a enregistré une chute de 62% durant le premier semestre de 2020. Elle a baissé de 82% courant le mois de juin 2020 à cause du ralentissement des activités de secteur du transport aérien qui subissent de plein fouet les répercussions de la pandémie du Coronavirus.

Contrairement aux mois précédents, la consommation des produits pétroliers a enregistré une légère évolution positive de 0,3% courant le mois de juin 2020 par rapport à juin 2019. Ella a été tirée vers le haut surtout du fait de l’augmentation des ventes des carburants routiers à savoir les essences de 9% et le gasoil de 13% et ceci à cause de l’absence du marché parallèle.

La demande totale de gaz naturel a enregistré une diminution de 6% entre le premier semestre de 2019 et le premier semestre de 2020 pour se situer à 2239 ktep. La demande pour la production électrique s’est légérement repliée de 0,1%, celle pour la consommation finale (hors production électrique) a diminué de 21%.