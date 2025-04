Baisse de 22% des bénéfices de la BH Banque

Les bénéfices de la BH Bank ont régressé de 22% à la fin de l’année 2024, soit l’équivalent de 31,5 millions de dinars (MDT). Ainsi, le résultat net de la banque a frôlé les 108,5 MDT, à fin décembre 2024, contre 140 MDT en 2023, selon les indicateurs d’activité de la banque.

La BH Bank a indiqué que son Conseil d’Administration, lors de sa réunion du 27 mars 2025, a arrêté les états financiers relatifs à l’exercice 2024 qui ont été soumis aux commissaires aux comptes et a examiné le rapport d’activité de la société au cours de l’exercice 2024.

Les états financiers de la banque publiés sur le site du Conseil du marché financier (CMF), montrent que BH BANK clôture l’année 2024 avec un résultat bénéficiaire de 108, 511MDT, contre un résultat de 140 MDT enregistré fin 2023

Par ailleurs, le Conseil d’Administration a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire pour le samedi 26 avril 2025, et de proposer la distribution d’un dividende de 0,800 dinar par action qui restera tributaire de l’accord préalable de la Banque Centrale de Tunisie.

Toujours selon les indicateurs d’activité de la banque au 31 décembre 2024, le Produit net bancaire (PNB) de la BH Bank a atteint 766 MDT, au moment ou l’encours des créances sur la clientèle a augmenté de 5,1% pour atteindre 10731 MD à la fin du mois de décembre 2024, alors que les dépôts de la clientèle ont atteint 9 010 MDT, à la même date .

De même, les commissions perçues par la banque ont augmenté de 15,4 MDT, soit 10,6 %, pour atteindre 160,1 MD, à fin décembre 2024. Les frais du personnel ont augmenté de 7,3 %, pour atteindre 189,3 MDT à fin décembre 2024

Les emprunts et ressources spéciales ont enregistré une hausse de 14,6 %, pour atteindre 1 565 MDT, à fin décembre 2024, concomitamment avec une hausse de 5,9% des produits d’exploitation bancaire, pour s’établir 1100,9 MDT fin 2024, contre 1039,6 MDT en 2023.

