Baisse de 9% de la production nationale du pétrole

La production nationale de pétrole brut s’est située à 219 kilotonnes (kt) à fin février 2025, enregistrant ainsi une baisse de 9%, par rapport à fin février 2024, selon le rapport sur la conjoncture énergétique pour février 2025, publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines.

Cette baisse a touché la plupart des principaux champs à savoir Ouedzar (-63%), Ashtart (-14%), Miskar (-33%), El Hajeb/Guebiba (-13%), Gherib (-16%) et Nawara (-23%).

A contrario, d’autres champs ont enregistré une amélioration de production à savoir El borma (+17%), M.L.D (+31%) et Adam (+4%).

La moyenne journalière de la production de pétrole est passée de 32,7 mille barils/j à fin février 2024, à 27,6 mille barils/j à fin février2025. Il convient de noter que la production de la Concession Hasdrubal a repris, depuis le 10 décembre 2024 après un arrêt de la production (Shut down) depuis le 27 novembre 2024 pour des travaux de maintenance.

