Baisse sensible des températures ce dimanche, avec des maximales qui varieront entre 10 et 14 degrés. Elles ne dépasseront pas 7 degrés dans les hauteurs. Temps froid et ciel très nuageux avec des cellules orageuses accompagnées de pluies éparses sur l’extrème nord.

Les vents souffleront à une vitesse de 70 km/h près des côtes et la mer sera trés agitée.

- Publicité-