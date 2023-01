Balance commerciale alimentaire: Un déficit de plus en plus abyssal et effréné

Fin décembre 2022, la balance commerciale alimentaire de la Tunisie a enregistré un déficit de 2920,2 millions de dinars contre un déficit de 1942,1 millions de dinars fin 2021, parallèlement à un taux de couverture des importations par les exportations atteignant 67,4% contre 70,2% en 2021, selon les données récemment publiées par l’Observatoire national de l’agriculture.

C’est que les exportations alimentaires ont augmenté de 32,0% et les importations de 37,5%, l’aggravation du déficit de la balance commerciale alimentaire étant, par ailleurs, attribuée au rythme élevé des importations, en particulier celles du sucre, des huiles végétales, du blé dur et de soja, et ceci, principalement en raison de l’impact de la guerre entre la Russie et l’Ukraine sur les prix mondiaux des produits de base.

Structure des échanges commerciaux

Le déficit de la balance commerciale globale du pays au cours de l’année 2022 a enregistré une hausse de 55,6% avec (-25216,0 MD) en 2022 contre (-16210,7 MD) en 2021.Le total des importations est passé de 62864,9 MD en 2021 à 82789,2 MD en 2022, soit une hausse de 31,7%.

Les deux groupes de produits celui de l’énergie et celui des matières premières et demi-produits ont représenté ensemble 53,2% des importations totales du pays.

Les importations alimentaires ont représenté 10,8% des importations totales. Les exportations ont augmenté de 23,4% passant de 46654,2 MD à 57573,2 MD.

Les exportations alimentaires ont représenté 10,5% des exportations totales. La part du déficit de la balance commerciale alimentaire dans le déficit de la balance commerciale globale a baissé de 0,4 point de pourcentage par rapport à la même période de l’année dernière passant de 12,0% à 11,6%.

Quant aux importations de céréales, elles ont atteint 4552,3 millions de dinars, enregistrant une augmentation de 33,4% par rapport à décembre 2021, malgré la diminution des quantités fournies de 11,8% à 3435,5 milliers de tonnes. La part des importations de céréales représentait 50,8% du total des importations alimentaires enregistrées jusqu’en décembre 2022, contre 52,4% à la même période l’an dernier. Ces achats ont principalement concerné le blé de toutes sortes, qui s’est élevé à 2757,2 millions de dinars, soit 60,6% des importations céréalières.

L’huile et le sucre augmentent de 49%,, sans impact sur le marché

La valeur des importations d’huile végétale a augmenté de 122,3% pour atteindre 1397,9 millions de dinars, tandis que les prix moyens de l’offre ont augmenté de 49,7%, parallèlement à l’augmentation des quantités fournies de 49% pour atteindre un total de 303,5 mille tonnes.

Les importations de sucre ont également enregistré une augmentation des quantités fournies (49 %) et des prix (52,4%) par rapport à l’année précédente.

Malgré les quantités élevées d’huiles végétales et de sucre, ces produits restent longtemps absents des marchés, ce qui soulève plusieurs questions sur leur sort, d’autant plus qu’il est difficile de monopoliser et de stocker des dizaines de milliers de tonnes par les contrebandiers et les spéculateurs pour des raisons liées à des facteurs purement logistiques. En fait, il n’est pas possible de fournir des magasins pouvant accueillir des dizaines de milliers de tonnes de denrées alimentaires, en plus du fait que l’importation de ces produits et leur élimination dans la distribution et la commercialisation est l’un des monopoles exclusifs de l’État représenté par ses bureaux et établissements publics spécialisés en la matière.

Il est à noter que le président de la République, Kais Saïed, s’était entretenu, vendredi dernier, avec un certain nombre de citoyens dans le centre-ville, soulignant, selon un communiqué de la présidence de la République, la nécessité de « nettoyer l’État et ses institutions de ceux qui cherchent à le déstabiliser et travaillent par tous les moyens à semer la zizanie ».