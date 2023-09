Barrage de la Renaissance : Aucune percée dans les pourparlers entre les 3 pays du Nil

Les derniers pourparlers concernant le méga-barrage que l’Éthiopie construit sur le principal affluent du Nil ont été interrompus sans qu’un accord ait été trouvé.

Les négociations de deux jours entre l’Éthiopie, le Soudan et l’Égypte sur le Grand barrage de la Renaissance se sont achevées dimanche soir à Addis-Abeba, la capitale de l’Éthiopie.

Le négociateur en chef de l’Éthiopie, Seleshi Bekele, a déclaré que les pays avaient « échangé des idées constructives sur diverses questions en suspens » et a ajouté que son pays restait déterminé à poursuivre les négociations.

Le ministère égyptien de l’Eau a reproché à l’Éthiopie de ne pas être parvenue à une percée, affirmant qu’Addis-Abeba était « opposée à tout compromis ». Il a exprimé son inquiétude et a déclaré qu’un accord était nécessaire pour protéger la sécurité de l’eau et les intérêts nationaux de l’Égypte.

Les pourparlers se poursuivent depuis des années au sujet du projet controversé de 4,6 milliards de dollars, dont la construction a débuté en 2011. Il devrait produire plus de 6 000 mégawatts d’électricité, soit le double de la production actuelle de l’Éthiopie et suffisamment pour faire de ce pays un exportateur net d’énergie, rappelle l’Associated Press.

L’Éthiopie considère le barrage comme essentiel à son développement, mais l’Égypte, le pays le plus peuplé du monde arabe, craint qu’il ne restreigne sa part de l’eau du Nil, essentielle pour sa population de 100 millions d’habitants.

Environ 85 % du débit du fleuve provient du Nil bleu, en Éthiopie, bien que l’Égypte se soit taillé la part du lion en vertu d’accords vieux de plusieurs décennies, qui remontent à l’époque coloniale britannique.

Le Soudan, également situé en aval du Nil Bleu où se trouve le barrage, souhaite un accord pour réguler la quantité d’eau que l’Éthiopie relâchera en cas de grande sécheresse.

Les pourparlers ont repris en août après une longue interruption, l’Éthiopie et l’Égypte espérant parvenir à un accord d’ici novembre. Au début du mois, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré que la dernière phase du remplissage du réservoir du barrage était terminée.

S’exprimant samedi devant l’Assemblée générale des Nations unies, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a déclaré que son pays était déjà confronté à de graves problèmes de pénurie d’eau et a critiqué l’Éthiopie pour s’être lancée dans la construction du barrage sans consulter les autres États du Nil.

Le ministre éthiopien des affaires étrangères, Demeke Mekonnen, a déclaré samedi à l’ONU que le barrage répondait aux « aspirations légitimes des Éthiopiens en matière de développement » et qu’il contribuerait à renforcer l’intégration régionale et la prospérité.

Lundi, le ministère éthiopien des Affaires étrangères a déclaré que les préoccupations égyptiennes et soudanaises étaient également « légitimes », mais a ajouté que ses droits devaient être sauvegardés.

