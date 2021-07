Barrage sur le Nil: L’Egypte dénonce la poursuite du remplissage par l’Ethiopie

L’Ethiopie a commencé la seconde phase de remplissage d’un barrage controversé sur le Nil, a dénoncé lundi l’Egypte, une initiative qui risque de faire monter la tension à l’approche d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU jeudi.

Le ministre égyptien de l’Irrigation, Mohamed Abdel Aty, informé par Addis Abeba du début de la deuxième phase de remplissage, déclare « rejeter fermement (cette) mesure unilatérale », selon un communiqué de son ministère rendu public tard lundi.

Le début de cette deuxième phase du remplissage du barrage « représente une violation des lois et normes internationales qui régulent les projets de construction sur des bassins partagés de rivières internationales », s’indigne-t-il.

Le barrage controversé GERD, construit par l’Ethiopie en amont du Nil, est de longue date l’objet d’un conflit avec l’Egypte et le Soudan qui craignent pour leurs ressources en eau.

Le Conseil de sécurité de l’ONU doit se réunir jeudi à ce sujet à la demande de la Tunisie, membre non permanent au Conseil et représentant du monde arabe, au nom de l’Egypte et du Soudan. L’Ethiopie est opposée à cette réunion mais devrait aussi y participer.

Ces dernières semaines, le Soudan et l’Egypte avaient fait parvenir à l’ONU des lettres réclamant une saisine en urgence du Conseil de sécurité.

Dans la sienne, le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, déplorait que les négociations soient dans l’impasse depuis avril et accusait l’Ethiopie d’avoir « adopté une ligne intransigeante par laquelle elle a torpillé l’action menée collectivement pour parvenir à un accord sur le Grand barrage éthiopien de la Renaissance ».

En fin de semaine dernière, la France, qui préside en juillet le Conseil de sécurité, avait estimé que le pouvoir de cette instance pour trouver une solution à ce conflit était limité alors qu’il est plutôt géré par l’Union africaine.