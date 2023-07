Barrage sur le Nil: L’Egypte et l’Ethiopie conviennent de trouver un accord final d’ici 4 mois

Le président égyptien, Abdel Fettah Al-Sissi, a convié au Caire tous les dirigeants des pays entourant le Soudan à une rencontre pour débattre des voies et moyens pour mettre fin à la guerre qui fait rage dans ce pays. A cette occasion, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, s’est rendu en Egypte, en dépit du différend opposant les deux pays autour du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD).

Cette rencontre a également été l’occasion pour les dirigeants égyptien et éthiopien de discuter et d’essayer d’accorder leurs violons afin de trouver une solution durable au différend qui les opposent sur le barrage éthiopien. Ainsi, selon une déclaration conjointe publiée à l’issue d’une rencontre, le jeudi 13 juillet entre les deux hommes, l’Egypte et le Soudan ont convenu de parvenir à un accord final sur le barrage dans un délai de 4 mois.