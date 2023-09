Basket-Coupe de la FTBB: programme de la 1ere journée

La coupe de la Fédération tunisienne de basket-ball (FTBB), 3e compétition nationale de la discipline avec le championnat Pro A et la coupe de Tunisie, démarrera ce samedi 16 septembre à partir de 17H.

La FTBB a réservé une prime de 20 mille dinars au vainqueur de la compétition et 10 mille au 2e, a fait savoir le président de l’instance nationale du basket-ball tunisien qui a estimé que les trêves perdurent longtemps que ce soit au cours ou entre les saisons.

Voici le programme de la 1ere journée de la Coupe de la FTBB:

Groupe A

Salle à déterminer:

C Africain – Ezzahra sports

Salle Bouhima:

ES Radésien – JS Manazeh

Exempt (ES Goulette)

Groupe B

Salle Sousse:

ES Sahel – S Nabeulien

Salle Aziz Miled:

JS Kairouan – DS Grombalia

Exempte: US Monastir

- Publicité-