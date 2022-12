Basket-Mondial 2023 : les Etats Unis, la Slovénie et le Canada fixés sur leur destination

Les trois hôtes de la Coupe du monde de basket-ball FIBA 2023, les Philippines, le Japon et l’Indonésie, ont choisi les équipes qu’elles préfèrent voir évoluer dans leur pays respectif durant la phase de groupes du tournoi mondial.

« Le Bureau Central de la Fédération internationale de la discipline (FIBA) a confirmé, après consultation auprès des nations hôtes, que les Etats Unis joueront aux Philippines, la Slovénie au Japon et le Canada en Indonésie », indique le communiqué de l’instance publié lundi.

La Slovénie et le Canada ont déjà assuré leur qualification pour la prochaine Coupe du Monde FIBA, alors que les Etats Unis sont très bien positionnés pour les rejoindre à l’issue de l’ultime fenêtre des Eliminatoires.

Chaque pays hôte avait la possibilité d’émettre une préférence basée sur des motifs commerciaux, ces choix n’ayant aucun impact sur l’intégrité de la compétition ou sur le tirage au sort.

Comme c’était le cas lors de la Coupe du Monde FIBA 2019 disputée en Chine et aux Philippines. Les hôtes de l’événement, étaient placées dans le Pot 1 pour le tirage au sort.

« Tous les principes du tirage au sort de la Coupe du monde FIBA 2023, prévu le 29 avril 2023 à Manille (Philippines ), seront définis à l’issue de la 6e fenêtre des éliminatoires, en février, une fois que toutes les 32 équipes qualifiées pour le Mondial seront connues », ajoute la FIBA.

La 19e édition de la compétition majeure de la FIBA – la Coupe du Monde FIBA – aura pour la première fois lieu dans trois pays différents : Philippines, Japon et Indonésie. Les matchs se joueront entre le 25 août et le 10 septembre.