Basket-vandalisme: Kamel Déguiche s’entretient avec les responsables des clubs

Le ministre de la jeunesse et du sport Kamel Déguiche a présidé mercredi une séance de travail avec les présidents et représentants des clubs sportifs engagés en super play-off du championnat Pro A de basket-ball en présence du président de la Fédération tunisienne de discipline, Ali Benzarti et nombre de hauts cadres du ministère.

La séance a planché sur les moyens de prévenir les actes de violence dans les structures sportives.

A cette occasion, Déguiche a souligné la nécessité de conjuguer les efforts pour palier toutes les formes de violence, faisant remarquer que ce phénomène s’est amplifié et menace le déroulement des compétitions notamment à l’approche du dénouement de la saison et ses enjeux.

Le ministre a, également, mis l’accent sur l’importance de mettre tous les moyens disponibles pour contrer tous les aspects de la violence verbale et physique afin de donner une image positive sur le sport tunisien à l’échelle nationale et internationale loin de toutes formes de fanatisme.

A noter que cette séance de travail intervient à la suite des événements ayant émaillé la demi-finale aller du championnat pro A de basket-ball ayant opposé le Clmub africain à l’Es Radès.

- Publicité-