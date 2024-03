Basketball Africa League: le FUS Rabat s’incline face à Petro de Luanda (86-89)

Le FUS Rabat s’est incliné, jeudi au SunBet Arena de Pretoria, en Afrique du Sud, contre le club angolais Petro de Luanda par 86 à 89, en match comptant pour la 4ème saison de la Basketball Africa League (BAL-2024).

Lors du match d’ouverture de cette phase de groupes inaugurale, dénommée «la Conférence Kalahari», disputé samedi dernier face à Petro de Luanda, le FUS Rabat s’était imposé par 82 à 73.

Quant au deuxième match qui a été prévu dimanche dernier contre le Dynamo Basketball Club (BBC), il a été annulé lorsque le club burundais a déclaré forfait pour avoir refusé de se conformer aux règles de la ligue régissant les exigences en matière de maillot et d’uniforme.

Le match suivant, disputé mardi contre le club sud-africain Tigers de Cape Town, a été remporté haut la main par le FUS Rabat avec le score de 84 à 58.

Outre cette Conférence (09-17 mars), la BAL-2024 est composé de deux autres compétitions, à savoir la «Conférence du Nil» (19-27 avril en Égypte) et la «Conférence du Sahara» (4-12 mai au Sénégal).

Parmi les 12 équipes participantes à la BAL-2024, cinq devraient faire leur première apparition en championnat tandis que deux autres reviennent pour la quatrième saison consécutive à l’instar de l’US Monastir, tenant du titre (conférence du Nil).

Chaque conférence dispute une phase de groupes de 12 matchs et chaque équipe affronte deux fois les trois autres.

Les deux meilleures équipes de chaque conférence et les deux meilleures équipes occupant la troisième place se rendront à Kigali (Rwanda) pour quatre matchs de classement suivis de huit matchs à élimination directe du vendredi 24 mai au samedi 1 juin.

