Bâtiment: près de 66500 ménages bénéficieront du projet d’efficacité énergétique

Près de 66500 ménages bénéficieront du projet » Mise à l’échelle des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment en Tunisie « , en vertu d’un contrat d’exécution conclu, vendredi, à Tunis entre l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME) et l’Agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ).Ce projet permettra notamment, à des familles à faible et moyen revenu de contribuer à la transition énergétique en Tunisie.S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de la politique énergétique en TUNISIE, ce projet à impacts socio-économique et environnemental permettra la création de 1000 postes d’emploi, selon la ministre de l’Industrie, Saloua Sghaier présente pendant la cérémonie de signature.Ce projet, qui s’étale sur 4 ans (2021/2024), est porté, à hauteur de 15 millions d’euros (environ 48,6 millions de dinars), par le fonds Nama Facility, lequel œuvre à promouvoir les programmes de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, grâce à des dons accordés par la Grande Bretagne (9 millions d’euros) et l’Allemagne (6 millions d’euros). Le pilotage technique du programme sera assuré par l’ANME en coordination avec la Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz (STEG). Quant au pilotage financier, il sera assuré par la GIZ.

- Publicité-

Le projet profitera aux ménages, dont la consommation d’électricité varie entre 1200 et 1800 Kw/ an (entre 100 et 150 Kw/mois), a indiqué Fethi Hanchi, directeur général de l’ANME, précisant qu’il ciblera environ 800 mille consommateurs. »Une fois mis en œuvre, ce projet permettra aux familles tunisiennes d’économiser jusqu’à 41 millions de dinars tunisiens, tout en accordant au gouvernement la possibilité d’investir 71,1 millions d’euros dans le secteur énergétique durant les 5 premières années, a indiqué l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Peter Prügel.Et d’ajouter que le projet en question générera 53 MW d’énergie solaire photovoltaïque, ce qui permettra de réduire de 0,88 millions de tonnes de CO2 d’ici 2044.Pour sa part, l’ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie, Edward Oakden a souligné que son pays qui abritera l’année prochaine la 26e conférence des parties sur le Climat, continuera encore à soutenir la Tunisie dans le secteur des énergies.