battue par la Namibie (0-1) la Tunisie s’inflige une suite laborieuse

La sélection nationale de football n’a pas dérogé à la règle, après la série de surprises marquant les débuts cette édition ivoirienne de la CAN, en s’inclinant face à la Namibie 0-1 pour son entrée en lice dans la compétition.

En essuyant la défaite devant le petit poucet du groupe E à l’occasion de la 1re journée de la phase de poules, la Tunisie s’est compliquée d’emblée la tâche pour la suite; sachant que deux pointures du football africain l’attendent à lors des prochaines journées.

A noter que les deux sélections s’affrontaient pour la première fois en phase finale de la coupe d’Afriques des nations. Leur dernière confrontation remontait à novembre 2007 lors d’un match amical (2-0 pour les Aigles de Carthage à domicile).

La Tunisie abordait le match en tant que l’un des favoris de la compétition et un des sérieux prétendants au sacre, tandis que la Namibie se présentait plutôt dans la peau de l’outsider.

Cette réalité dictée par les statistiques, s’avérait rapidement précaire à l’entame du match marquée par un échange équilibré et une possession quasi-égale du ballon entre les deux formations.

Les aigles de Carthage organisés en 4-1-4-1 imposaient d’emblée un faux rythme et se confrontaient à une défense namibienne solide et bien déployée.

Un certain déséquilibre au niveau du dispositif tunisien en milieu de terrain se faisait vulgairement senti. En attestent, la grande difficulté éprouvée à trouver les attaquants, la contrainte de passer à chaque fois par le flanc droit, celui d’Ali Maaloul et Youssef Msakni pour espérer percer et l’inexistence d’occasions pour les protégés de Jalel Kadri.

L’unique tentative sérieuse, restera celle de Taha Yassine Khénissi qui déviait de la tête un corner mais le portier de la Namibie était vigilent.

La Namibie, quant à elle, considérée à tort comme étant « le petit poucet du groupe E » tenait tête à des aigles expérimentés et prenait même de plus en plus confiance en ses capacités au fur à mesure de le match avançait.

On retiendra 4 voire 5 occasions dangereuses pour la Namibie dont tout particulièrement les deux ripostes successives à la tête de Khénissi, respectivement, à la 6e et 7e minutes, mais le portier Béchir Ben Said était à chaque fois solide au poste. On lui attribuerait sans conteste le titre de sauveur de la sélection en ce début du match.

Le premier quart d’heure, aura également vu l’équipe de Tunisie se passer des services de Taha Yassine Khénissi, blessé à la 14e et remplacé par Haythem jouini.

En seconde période, Mohamed Ali Ben Romdhane cédait sa place à Aissa Laidouni dans une tentative de rétablir l’équilibre perdu en milieu de terrain.

Les choses semblaient aller mieux pour le onze national avec, d’abord, un premier débordement et une première tête de Msakni à la 46e qui trouvait un Kazapua vigilent.

A la 54e, Jouini bien placé et bien servi par Ali Maaloul ratait grossièrement le cadre.

Bien avant (49e), les namibiens faillirent surprendre la Tunisie sur un contre rapide, mais Montassar Talbi sauvait in-extremis les siens sur le ligne de but.

Le premier changement dans la formation de la Namibie intervenait à la 62e.

En face, les tunisiens étaient déchaînés profitant de l’apport fort probable de l’entrée en jeu de Laidouni et de la justesse des ballons parvenus aux attaquants et avant eu les ailiers.

Cette dynamique avait, notamment, permis au Capitaine Msakni de récidiver à deux reprises de la tête à la 79e sans parvenir à tromper Kazapua.

Et contre toute attente, les Namibiens que l’on croyait résignaient à défendre et plus capables de riposter aux offensives tunisiennes, trouvaient les forces et surtout l’intelligence de surprendre les aigles de Carthage en toute fin de match par l’intermédiaire de Hutto à la 88e.

Le sélectionneur national lançait alors une nouvelle carte offensive, sans doute sa dernière vu le temps, en intégrant Bassem Srarfi de Achouri.

Mais ni ce changement, ni les six minutes de temps additionnel ajoutées par l’arbitre somalien ne changeaient rien à l’issue de la rencontre.

La Tunisie rate son entrée en lice et laisse filer l’occasion de se rassurer pour une suite qui s’annonce déjà laborieuse.

Formations des deux sélections:

Tunisie: Béchir Ben Said, Wajdi Kechrida, Yassine Meriah, Montassar Talbi, Ali Maaloul, Ilyes Skhiri, Mohamed Ali Ben Romdhane (Laidouni 45e), Anis Ben Slimane (Letaief 83e), Youssef Msakni, Elias Achouri (Srarfi 92e), Taha Yassine Khenissi (Jouini 14e).

Namibie: L. Kazapua, R. Nyambe, K. Amutenya, L. Haukongo, R. Hanamub, A. Petrus, P.Shitembi (Katua 62e), A. Iimbondi, D. Hotto, P. Tjiueza (Muzeu 73e), P. Shalulile.

