Bayer Leverkusen : l’entraîneur Bosz prolonge jusqu’en 2022

L’entraîneur néerlandais du Bayer Leverkusen Peter Bosz a prolongé son contrat jusqu’en juin 2022, a annoncé vendredi le pensionnaire du Championnat allemand de football.

Bosz (56 ans), arrivé à Leverkusen en décembre 2018, avait dirigé auparavant l’Ajax d’Amsterdam et le Borussia Dortmund. Pour sa première saison, il a qualifié l’équipe pour la Ligue des champions avec une quatrième place.

Durant l’actuelle saison, le Bayer pointe à la 7e position, à neuf points du leader Leipzig, et a été éliminé en phase de groupes de la Ligue des champions.

“Bosz possède la qualité importante de savoir continuellement faire évoluer une équipe. Nous avons des objectifs ambitieux et nous sommes convaincus que nous pouvons les atteindre avec Peter Bosz comme entraîneur en chef”, a commenté le directeur sportif de Leverkusen, Rudi Voller.

Bosz avait conduit l’Ajax en finale de la Ligue Europa en 2017, perdue contre les Anglais de Manchester United (2-0). Il était arrivé au Borussia Dortmund auréolé de ce résultat, mais son séjour dans la Ruhr n’avait duré que quelques mois, suite à une série de mauvais résultats et avait été limogé en décembre 2017.