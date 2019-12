BCT: le 31 décembre est le dernier délai d’échange des billets de banque

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a rappelé, lundi, que le mardi 31 décembre 2019 est le dernier délai d’échange des billets de banque de 10 dinars (type 1986, type 1994 et type 2005) et de 5 dinars (type 1993 et type 2008).

” A l’expiration de ce délai, ces types de billets de banque qui n’auront pas été présentés à la BCT de Tunisie ne seront plus acceptés à l’échange “, a précisé la BCT dans un communiqué publié, lundi, à Tunis.

L’échange de ces billets de banques aura lieu aux guichets de la BCT à son siège à Tunis et ses succursales à Sfax, Sousse, Bizerte, Nabeul, Gabès, Gafsa, Kasserine, Kairouan, Médenine, Jendouba et Monastir.