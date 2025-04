BCT: L’inflation devrait évoluer légèrement au-dessus de 5% entre 2025 et 2026

L’inflation devrait diminuer progressivement, tout en continuant à évoluer légèrement au-dessus de 5% entre 2025 et 2026, selon les récentes prévisions de la Banque centrale de Tunisie (BCT), renudes publiques, lundi.

Ces perspectives traduisent, principalement, l’effet baissier favorable des prix de l’huile d’olive, qui devrait atténuer les répercussions des augmentations des coûts salariaux et les pressions sur les prix internationaux et les capacités de production, dans plusieurs secteurs d’activité, à l’instar du secteur agricole et le secteur public, explique la BCT dans, dans sa « Note sur les évolutions économiques et monétaires et perspectives de l’inflation / Avril 2025 ».



