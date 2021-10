BCT: «Point de recours à la planche à billets»!

Le directeur des finances et des paiements extérieurs à la Banque centrale, Abdelkarim Lassoued a qualifié la situation économique de la Tunisie de critique, surtout après la dernière dégradation de la note souveraine du pays.

Il a cependant assuré que cette situation ne signifie pas nécessairement que l’on passe à ce qu’on appelle le Club de Paris, qui est un groupe informel de créanciers publics dont le rôle est de trouver des solutions coordonnées et durables aux difficultés de paiement des pays endettés, ajoutant que la Tunisie ne se trouve nullement dans cette logique.

Dans ses déclarations à la presse, Lassoued a souligné la nécessité de mutualiser les efforts soulignant que la voie passante pour la Tunisie réside dans la conclusion d’un accord avec le Fonds monétaire international pour mettre en œuvre les réformes requises avec l’approbation et la coopération des parties gouvernementales et sociales.

Il est à noter que la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a souligné lors d’une conférence de presse organisée dans le cadre des réunions annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds (du 11 au 17 octobre 2021), que la Tunisie doit encore mettre en œuvre des réformes économiques spécifiques et urgentes pour parvenir à la stabilité et à la soutenabilité des finances publiques, afin de créer un environnement favorable et parvenir à une croissance plus durable.

« Nous sommes très engagés sur le plan technique, et nous avons fourni les capacités de développement pour soutenir les autorités tunisiennes, afin que nous puissions travailler conjointement sur un programme qui leur est propre et renforcer les mesures urgentes pour que le pays puisse faire face aux pressions fiscales, conformément aux stratégies adoptées avec les autres pays. » déclarait-elle.

Une sortie semée d’embûches !

Le responsable de la Banque centrale a précisé que la sortie de la Tunisie sur le marché financier international est semée d’embûches, avec un taux d’intérêt très élevé et une marge estimée à 15 % pour deux ans.

En effet, à la date du 14 octobre 2021, l’agence de notation financière Moody’s a abaissé la note souveraine de la Tunisie de B3 à Caa1 tout en maintenant une perspective négative. Elle a également abaissé la note d’émission de premier rang non garantie de la Banque centrale de Tunisie de B3 à Caa1.

Dans son communiqué, l’agence a précisé que la dégradation de la note souveraine de la Tunisie est due à la faiblesse de la gouvernance et à la conviction croissante que le gouvernement ne sera pas en mesure de mettre en œuvre les mesures et les procédures garantissant l’arrivée des fonds nécessaires pour répondre aux exigences croissantes au cours des prochaines années.

Emprunts bilatéraux pour mobiliser les ressources de l’État

Abdelkrim Lassoued, dans une interview à une chaîne télévisée, s’est exprimé sur l’orientation qui est celle de la Tunisie de chercher à mobiliser les ressources du budget de l’État à travers la coopération bilatérale entre les pays (emprunts bilatéraux), confirmant l’existence de consultations entre la Tunisie, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis dans ce contexte.

Le Directeur des Finances a également souligné que l’Algérie a exprimé à maintes reprises sa volonté d’assister la Tunisie dans divers domaines, indiquant que la concertation avec l’Algérie reste l’une des solutions offertes pour obtenir des prêts à long terme.

Dans le même contexte, il a mentionné que le financement venant de l’Algérie depuis la révolution s’élevait à 600 ou 700 millions de dollars.

La planche à billets, intox ?

Dans un autre contexte, le directeur des finances et des paiements extérieurs de la Banque centrale a indiqué que la BCT n’a jamais fait fonctionner la planche à billets au cours de l’année 2021, indiquant, en revanche, que l’Institut d’émission est ouvert à l’étude du changement de monnaie malgré son inefficacité et son coût élevé.

En conclusion, Lassoued a exprimé son optimisme pour l’année prochaine quant à l’amélioration des indicateurs économiques nationaux, assurant que les secteurs du tourisme et de l’énergie connaîtront une reprise en raison de l’amélioration des conditions sanitaires, et de l’augmentation des transferts des fonds en devises des expatriés tunisiens.