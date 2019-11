BEI : Signature d’accords de financement en prévision de l’ Africa Investment Forum

La Banque européenne d’investissement a officiellement accepté ce jour de soutenir l’élargissement de l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (ACA) par le biais d’un mécanisme de financement concessionnel destiné à couvrir les prises de participation de trois membres potentiels, le Cameroun, le Niger et le Togo. C’est la première fois que la Banque européenne d’investissement soutient l’élargissement de l’ACA. La mobilisation d’une assurance-investissement supplémentaire devrait contribuer à la mutation des investissements publics et privés dans ces pays. L’assurance-investissement couvre l’ensemble des risques politiques et de crédit, tant pour les opérations souveraines que pour les investissements d’entreprises.

L’accord avec l’ACA visant à permettre à la Banque européenne d’investissement de financer l’adhésion de pays a été signé ce jour à l’occasion de l’Africa Investment Forum à Johannesburg par Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, et John Lentaigne, président-directeur général par intérim de l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique.