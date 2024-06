Béja : 61 hectares de cultures céréalières ravagés par des incendies

Le directeur régional de la protection civile de Béja, le colonel-major Moez Ben Khalifa, a révélé que 61 hectares de cultures céréalières ont été ravagés par des incendies depuis le 1er mai.

Seize incendies ont été enregistrés dans les champs de céréales de la région. Il a souligné l’importance des mesures préventives à prendre lors de la saison des récoltes, telles que la présence de tracteurs équipés de charrues, de réservoirs d’eau et d’extincteurs. Il est également essentiel de labourer le périmètre des parcelles avant le début de la récolte et de diviser les grandes parcelles en plus petites pour limiter les dégâts en cas d’incendie. La région a été équipée de tout le matériel nécessaire pour réduire le temps d’intervention. En outre, une drone a été mise à disposition de l’unité spécialisée pour cartographier les zones à risque, telles que les forêts et les champs, et une étude a été soumise au comité régional de gestion des catastrophes pour prendre les mesures nécessaires.