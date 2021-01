Béja: Affrontements entre les forces de sécurité et des groupes de jeunes « inconnus »

Des affrontements ont éclaté, dimanche soir, entre les forces de l’ordre et des groupes de jeunes « inconnus, dans trois zones dans la ville de Béja et à El Maâgoula.

Selon la correspondante de la Tap sur place, les unités de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser des jeunes qui lançaient des pierres et bloquaient des routes avec des pneus enflammés.

- Publicité-

Les échauffourées ont éclaté essentiellement près du poste de poste de Mzara à Béja Nord, cité Ennozha et mosquée Mzara.

Les heurts se poursuivent entre les unités de sécurité et ces groupes de jeunes au moment où nous rédigeons cette dépêche.