Béja-covid : Trois décès et 36 nouveaux cas de contamination

Trois nouvelles personnes sont décédées des suites de la covid-19 dans le gouvernorat de Béja, ce qui porte à 63 le nombre des morts dans la région depuis l’apparition du virus, lit-on dans le dernier bilan publié par la direction régionale de la santé à Béja.

Les trois décès sont deux hommes et une femme, âgés respectivement entre 58 ans et 88 ans, originaires de la ville de Béja.

La région a également enregistré 36 nouveaux cas de contamination, portant à 2245 le nombre total des cas positifs dans le gouvernorat depuis la propagation de l’épidémie.

Les nouveaux cas ont été découverts à Testour (15 cas), Béja-Ville (8 cas), Nefza (7 cas), Mejaz Al Bab (4 cas) et à Amdoun (2 cas).

Par ailleurs, le nombre total de personnes rétablies de l’infection dans le gouvernorat a atteint 1858 cas, soit un taux de guérison dépassant 82%, selon la même source.

